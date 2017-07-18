قاطيشا: “القوات” تدرس خيارها في الترشيحات

نفى مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد المتقاعد وهبي قاطيشا وجود امتعاض من قبل الحزبيين جراء ترشيح شخصيات من خارج إطار “الحزب” الى الإنتخابات النيابية العامة في الربيع المقبل، موضحاً أنه حين يختار “الحزب” أحدهم أكان حزبياً أم لا، قد تحصل نقاشات في المناطق او داخل مؤسسات “الحزب” أو داخل القاعدة الحزبية، لكن هذا لا يعني وجود امتعاض قد يوصل الى خلافات.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت قاطيشا الى أن “القوات” تدرس خيارها لجهة الفوز فتلجأ الى ترشيح “حزبي” أو غير “حزبي” أو المؤيد، وعلى أي حال تبقى الأولوية للمحازب.

على صعيد آخر، ورداً على سؤال حول سلسلة الرتب والرواتب، شدّد قاطيشا على أن الهدف الأول هو إراحة الناس، وذلك من خلال تأمين الأموال من خلال الضرائب والأملاك البحرية والمصارف.

واضاف: “القوات” تتكلم بالمنطق وليس بشعبوية، ناقلاً عن النائب جورج عدوان أن ممثلي الكتل يتفقون على شيء ما داخل الإجتماع ولكن حين يخرجون لا ينطقون إلا بالشعبوية.

لافتاً الى وجود شائعات مغرضة تحاول دائماً التشويش على صورة “القوات” لأنها صاحبة منطق ولا تكذب. على خلاف الآخرين الذين يسعون للشعبوية وإن كانت على حساب مصلحة الناس.

ورداً على سؤال، أشار الى أن وجود “القوات” داخل الحكومة يحدّ من الفساد، قائلاً: “القوات” تعمل على تصحيح الخلل، فقد يتحقق جزءاً منه الآن وآخر في حكومة مقبلة حتى نصل الى العلاج التام.

وعن دعوة “القوات” الى الإستقالة في الحكومة، أجاب: هؤلاء يتكلمون عن النتائج دون ان يتحدثوا عن جذور المشكلة ومسبّباتها.

ولفت الى وجود استهداف لـ “القوات” من قبل بعض الإعلام أو بعض المدسوسين، وكأن النظام السوري ما زال “يشتغل فينا”.

وختم مشيراً الى أن “القوات” تشكل 6% من المجلس النيابي، وبالتالي لا تتحمّل مسؤولية ما يحصل، بل على العكس هي تقوم بواجبها على أكمل وجه.