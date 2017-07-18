البيت الابيض يتهم الديمقراطيين بـ”التواطؤ”

اتهم البيت الابيض الديمقراطيين بالتواطؤ مع اوكرانيا في انتخابات 2016، في تحرّك مضاد لمتهمي الرئيس دونالد ترامب باجراء اتصالات مع موسكو في قضية التدخل الروسي في الانتخابات.

وكرّر المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر اتهامه للديمقراطيين بلقاء احد ناشطي الحزب مسؤوليين في السفارة الاوكرانية خلال الحملة الانتخابية.

وأشار سبايسر إلى عدد من التقارير التي نشرتها وسائل اعلام تابعة للمحافظين وتفيد انّ الناشط في الحزب الديمقراطي سعى لتشويه صورة مدير حملة ترامب حينذاك بول مانافورت.

وعيّن ترامب مستشارا قانونيا للبيت الابيض مكلفا قضية روسيا.