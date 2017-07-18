وهاب يتّهم نواباً بالكذب: من أين ستأتي الـ 6 آلاف مليار؟

اعتبر رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب أن “اكثرية النواب يمارسون الكذب حول السلسلة وحقوق المتقاعدين لأنه يمكن توفير اموال السلسلة عبر اجراءات تقشفية بسيطة ولسنا بحاجة لضرائب”. وقال وهاب: “زادت الحكومة ستة آلاف مليار على الموازنة خلال ساعة وتضع اليوم العراقيل أمام أموال السلسة ألم يسأل هؤلاء من أين ستأتي الستة آلاف مليار”؟

زادت الحكومة ستة آلاف مليار على الموازنة خلال ساعة وتضع اليوم العراقيل أمام أموال السلسة ألم يسأل هؤلاء من أين ستأتي الستة آلاف مليار؟ — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) July 18, 2017