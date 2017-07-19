السعوديّة على لسان مندوبها في الأمم المتحدة: سنذهب إلى المحافل الدولية إذا لم تستجب قطر

أشار المندوب السعودي الدائم في الامم المتحدة عبدالله المعلمي إلى :اننا سنذهب إلى المحافل الدولية بما فيها مجلس الأمن إذا لم تستجب قطر”.

وأكد أن “قطر ليست محاصرة وهي تهول الأمور أكثر من اللازم”.

ولفت إلى أن “قطرتحاول الاستقواء بالجهات الأجنبية”، لافتاً إلى انه “لن تقوم لقطر قائمة وهي تستقوي بالخارج”، مؤكداً أنه “على قطر تنفيذ كل المطالب التي قدمت لها”.