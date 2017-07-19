ضربة جوية للجيش المصري تقضي على 40 مسلحاً

قتل 40 متشددا خلال حملة قامت بها قوات الجيش الثاني الميداني دامت يومين، على تجمعات العناصر المتطرفة بمنطقة مزارع الزيتون جنوب مدينة العريش المصرية.

ووفق ما ذكره مراسل “سكاي نيوز عربية”، فإن القوات هاجمت تجمعات للمتطرفين في مزارع المسمي والدهيشة وجهاد أبو طبل.

وقصفت القوات الجوية 5 معاقل للتمتشددين، بينما تمكنت قوات الصاعقة من محاصرة تجمعات أخرى ومهاجمتها وتصفية أعداد كبيرة منها.

وأسفرت العملية حسب تقارير أولية عن مقتل 40 عنصر مسلح وإصابة آخرين وتدمير 5 أوكار إرهابية جنوب مدينة العريش وتدمير مخزنين للمتفجرات.

هذا وذكرت مصادر أمنية أن ضابطا قتل وأصيب مجندين اثنين إثر استهداف مدرعة بعبوة ناسفة جنوب العريش بشمال سيناء.

وكان نحو 30 شخصا قتلوا وأصيب العشرات من العناصر الإرهابية بمدينتي العريش والشيخ زويد، في سلسلة ضربات جوية ضد تجمعات للإرهابيين بالمدينتين، وفق ما أعلنته مصادر أمنية الاثنين.