لعدم غرق الشعب بالشعبوية.. زهرا: الخوف كل الخوف…

أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا اي تراجع عن اقرار الواردات يطيح بالسلسلة، وهي اتفاق متكامل بين تقديمات، واردات وإصلاحات، والسلسلة حق لأصحابها ولكن لا يجب ان نغرق بأحاديث الهدر والإصلاح.

زهرا وفي مقابلة عبر إذاعة “الشرق”، اشار الى ان حجم صرف الدولة اللبنانية مرتفع جداً بالحقيقة ولا بد من صرف ضرائب واقعية والمطلوب عدم غرق الشعب بالشعبوية، والضرائب ستطال بعض الكماليات، معتبرا ان الشعب اللبناني لا يجب ان يكون اداة لدى من يقول لا نريد ضرائب لكن نريد السلسلة لأن ذلك مستحيل في الوقت الآني.

وتابع: “نناقش الموازنة وستقر قريبا وسنوقف عمليات الهدر، فلكل وزارة مصاريف غير مبررة وهناك جمعيات وهمية تستفيد ولن نوافق على ذلك بعد اليوم”. وقال: “سنشهد فوضى في الاسواق نتيجة غياب الرقابة اما الحقيقة ان الضرائب تطال المواطن بشكل بسيط جداً، وكما هناك فساد في الادارات العامة كذلك هناك في القطاع الخاص الذي يزيد الاسعار كما يشاء”.

وإذ لفت الى ان المطلوب إعادة تفعيل الاجهزة الرقابية لتقوم بدورها وتحمي المواطن والإدارة، فلا فساد من دون فاسدين وتجار، شدد على ان الحل عدم التساهل والتراخي مع اي معاملة غير شفافة وننتظر ما سيحدث في استدراج عروض الكهرباء.

واوضح زهرا ان ضبط السوق يبدأ من مبدأ المحاسبة وعدم السماع باللعب بالأسعار، مردفاً: “لا يجوز خوفا من ارتفاع الاسعار الا نعطي الناس حقوقهم”.

وأكد ان هناك جدية وشفافية بالتعاطي ونزاهة من قبل “القوات اللبنانية” للحفاظ على حقوق المواطن. واضاف: “شراء الخدمات والمياومة والعروض التي تتجدد تلقائياً هي المشكلة الاساسية التي تحمل الدولة الكثير”.

وعن الوضع في عرسال والحديث الاعلامي عن امكان دخول الجيش في المعركة، قال: “الجيش اللبناني لديه غطاء للقيام بما يجب القيام به لحماية لبنان، لكن الخوف كل الخوف ان تتدخل ميليشيات ايران وعلى رأسها “حزب الله” لإقحام الجيش بما ليس له، وبعض الاعلام بدأ يتحدث عن الموضوع، واي لبناني مخلص وحريص على الدولة اللبنانية واجهزتها لن يقبل ابداً بإقحام الجيش وجعله جزءا من معركة كبيرة”. وختم: “الحملة على الجيش مرفوضة رفضا قاطعاً”.