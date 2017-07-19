مصادر امنية: مخاوف من تحول عرسال إلى موصل لبنانية

ذكرت مصادر امنية لـ”الأنباء” ان الدولة اللبنانية ليست طرفا في معركة جرود عرسال لكن تبعاتها سترتد على الداخل اللبناني، خصوصا ان “حزب الله” سيشن هجومه من الداخل السوري، ما يضطر المسلحين الى الانسحاب تجاه الاراضي اللبنانية وتحديدا بلدة عرسال التي تحتضن نحو 100 الف نازح سوري عدا سكانها الأربعين ألفا، وهنا سيكون الجيش مجبرا على التصدي لهم، وسيكون عليه مواجهة مجموعات تخوض معركة حياة او موت، بعدما اقفلت في وجهها السبل، ما قد يحول عرسال الى موصل او رقة وربما تسللت هذه الجماعات الى بلدات بقاعية اخرى، ما يستدرج لبنان الى قلب المعركة الأممية المشتعلة في الشرق الاوسط.