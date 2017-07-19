الخميس الموعد المبدئي لمعركة جرود عرسال

معركة جرود عرسال واقعة، الجيش اللبناني يلتزم الجانب اللبناني من الجرود، في حين ان “حزب الله” والجيش السوري سيتحركان من الجانب السوري.

الرئيس ميشال عون اكد ان الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد المسلحين تتم بناء على توجيهات السلطة السياسية.

وفي معلومات “الأنباء” ان المهلة الاخيرة التي اعطاها حزب الله للمسلحين قد سقطت، وان توقيت المعركة حدد من حيث المبدأ غدا بمواكبة من تظاهرة للاحزاب الموالية للنظام السوري في منطقة المتحف عصر امس تأمينا للتغطية الشعبية عملا بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، وتعويضا لغياب الغطاء الرسمي المتمثل بامتناع الحكومة اللبنانية عن التنسيق مع الحكومة السورية.