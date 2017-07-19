رئيس بلدية عرسال إلى المسلحين: انسحبوا إلى الداخل السوري

دعا رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري في بيان، “باسم المجلس البلدي إلى الحفاظ على بلدة عرسال والتسلح بالعقل والحكمة في هذه الظروف الصعبة”.

وتوجه للنازحين السوريين بالقول: “أنتم ضيوف أعزاء، ونقدر ما تقومون به من جهد لنشر الوعي بين أبنائكم وتعميم فكرة عدم القيام بأعمال ضد الجيش اللبناني”.

وأضاف: “ندعو إخواننا في المخيمات إلى التزام خيمهم وبيوتهم في حال حدوث أي طارىء، وإلى عدم الظهور المسلح، ومن لا يلتزم يتحمل عواقب أعماله”.

وأمّا للمسلحين في الجرود أكّد الحجيري : “عرسال قدمت كل ما تستطيع، ولم تعد تملك شيئا. وفي المقابل، ارتكبتم بحقها خطأ كبيرا عام 2014، وما زلنا ندفع الثمن، ونطالبكم باتخاذ موقف شجاع وجريء بالانسحاب إلى الداخل السوري”.

وحيا الجيش اللبناني على تضحياته في عرسال، واصفا إياه ب”الدرع الحامي”.