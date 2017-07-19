الحجيري: مسألة مخيمات النازحين إشكالية لعرسال وهاجساً للجيش

لا يخفي رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، أن مسألة مخيمات النازحين في عرسال تعتبر “إشكالية لعرسال وهاجساً للجيش”، مؤكّداً لـ”الأخبار” أنه جرى تداول الموضوع داخل عرسال، وكان هناك أسئلة عدة واقتراحات وجميعها يرتبط بما سيكون عليه النازحون. ويقول الحجيري إن “عرسال ترحّب بالنازحين المسالمين الذي يعتبرون عرسال بلدتهم ولا يؤذونها، ونحن منذ بدء الأزمة السورية تعاملنا بأخوّة، البعض آذى البلدة والبعض الآخر بادلنا الأخوّة، ومن يريد التخريب ومن هو غير مسالم غير مرحب به في البلدة”. وشدد على أن “القرار يحتكره الجيش وحده في هذا الموضوع، وله سلطة القرار وسط إشكالية استعمال المسلحين للنازحين كدروع بشرية كما حصل في مخيمي النور والقارية في عرسال”، مشيراً إلى أن “أحد الاقتراحات كان عدم إدخال النازحين السوريين إلى عرسال، وإنما نقلهم إلى منطقة في جرود رأس بعلبك خارج طوق الجيش وبتّ أمرهم بعد انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة”. مصادر أمنية أكدت من جهتها لـ”الأخبار” أن النازحين في جرود عرسال، والذين يراوح عددهم بين 7 و10 آلاف نازح في محلة العجرم ووادي حميد، “سيتم حمايتهم ولن يسمح للمسلحين من الأعالي بالاقتراب من المخيمات، حرصاً على سلامتهم”.

ويضيف الحجيري أن “مزاج عرسال بأكملها ضد أي مسلح يرفع سلاحه بوجه الجيش، وهذا سينعكس على تفكير الشباب النازح في المخيمات ولن يسمح له ولغيره بالتحرك، خصوصاً أن حملة توعية انطلقت في البلدة من قبل سوريين ولبنانيين لالتزام النازحين والعراسلة بالحياة المدنية”.