أشغال لوصل آبار المياه في وسط البترون على الشبكة

متفرقاتالأربعاء 19 تموز 2017 أشغال لوصل آبار المياه في وسط البترون على الشبكةتحيط مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين علما أنه، ومن أجل تنفيذ أشغال وصل آبار المياه في منطقة وسط البترون على شبكة التوتر المتوسط، يتم منذ منتصف الأسبوع الفائت ويستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي عزل مخرجي دير كفيفان وعبرين يوميا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الرابعة بعد الظهر.وبالتالي، فإن التيار الكهربائي سوف ينقطع طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن القرى التالية: جران، مراح الزيات، مراح شديد، إدّه، شبطين، عبدلّي، جربتا، اجدبرا، عبرين، رشيدا، بجدرفل، كفيفان، تولا والجوار. كلمات مفتاحية:البترون