بالصور: تلف مخدرات في البقاع

بتاريخ 19/7/2017 وبناءً على إشارة القضاء المختص، أتلف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع في وحدة الشرطة القضائية كمية من المخدرات

المضبوطة لديه، وذلك في مكب خراج بلدة رعيت، بحضور: المحامي العام الإستئنافي في بعلبك القاضي كمال المقداد، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العميد مروان سليلاتي ومساعده العقيد خالد الايوبي، رئيس مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع الرائد الياس شلهوب، رئيس فرع معالجة قضايا العناصر الشخصية في شعبة العلاقات العامة النقيب جان مطر، رئيس قلم النيابة العامة التمييزية ريمون قزحيا، وعدد من ضباط ورتباء المكتب المذكور.

وقد جرى تلف 7.2 طن من حشيشة الكيف و 2.530.492 حبة كبتاغون وكميات متنوعة من الكوكايين وشتول الحشيشة وبذورها (القنبز) والمواد الكيميائية بالإضافة إلى آلات وأدوات تدخل في صناعة المواد المخدّرة.