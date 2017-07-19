مكبر الصوت فضحه… نتانياهو: الاتحاد الأوروبي “مجنون”

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بـ”الجنون” ، قائلا إن علاقة الأخير بإسرائيل ستحدد بقائه أو زواله.

وكان نتانياهو يتحدث دون أن يعي أن مكبر الصوت مازال يعمل، خلال لقاء مع نظيريه التشيكي والهنغاري في بودابست، أثناء قمة إقليمية ضمت أيضا قادة جمهورية التشيك وسلوفاكيا، وتناولت قضايا إيران وسوريا و”داعش” وعلاقة إسرائيل بالاتحاد الأوروبي.

وانتقد سياسة الاتحاد الأوروبي حيال إسرائيل، وقال “إنه جنون. أعتقد أنه فعلا جنون” أن يصر الاتحاد الأوروبي على أن حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني يجب أن يتم قبل إقامة علاقات تجارية أكثر قربا.

وأضاف “ليس هناك منطق هنا. أوروبا تقوض أمنها بتقويض إسرائيل. أوروبا تقوض تقدمها بتقويض الاتصال بابتكارات إسرائيل بسبب محاولة مجنونة لخلق شروط (للسلام مع الفلسطينيين)”. وفقا لأسوشيتد برس.

ولفت إلى أنّ العلاقات الأوروبية مع إسرائيل ستحدد ما إذا كان الاتحاد المكون من 28 دولة “سيعيش ويزدهر أم سيخبو ويختفي”.

ويعارض الاتحاد الأوروبي الاستيطان الإسرائيلي كما تبنى إجراءات تفرض وضع تصنيف على المنتجات المصنوعة في المستوطنات الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورأى نتنياهو “إن الاتحاد الأوروبي هو رابطة الدول الوحيدة في العالم التي تضع شروطا للعلاقات مع إسرائيل بناءً على شروط سياسية. إنهم الوحيدون. لا أحد غيرهم يفعل هذا”، في إشارة إلى نسج بلاده علاقات اقتصادية قوية مع الهند والصين وروسيا.