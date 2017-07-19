الجيش البورمي: سوء الاحوال الجوية وراء تحطم الطائرة في 7 حزيران

تسبب سوء الاحوال الجوية في بورما في تحطم طائرة عسكرية على متنها 122 شخصا الشهر الماضي، بحسب تقارير لوسائل الاعلام الرسمية عن أحد اسوأ كوارث الطيران في تاريخ البلاد.

وسقطت الطائرة الصينية الصنع “شانتشي واي-8” في بحر اندامان خلال رحلة روتينية بين مييك في جنوب البلاد ويانغون.

وصارعت سفن البحرية وقوارب الصيد رياحا موسمية قوية خلال عملية انتشال جثث من بين الامواج، غالبيتها تعود الى زوجات عسكريين واطفالهم.

وأظهرت تسجيلات الصندوق الاسود أن مقدم الطائرة كان اول الاقسام التي اصطدمت بالمياه بعد تكون الجليد على الجناحين، وتسبب الارتفاع المفاجئ في سرعة الرياح الجانبية بتوقف المحرك، بحسب وسائل الاعلام.

وفقدت الطائرة الاتصال مع برج المراقبة بعيد ساعة من اقلاعها من مييك وكانت تحلق على ارتفاع يفوق 18 ألف قدم ( 5.486 مترا) بحسب بيانات عسكرية سابقة.

وقالت وسائل الاعلام إن الحادث نتج من فقدان السيطرة جراء أحوال جوية غير مؤاتية أدت الى توقف محرك الطائرة وسقوطها في البحر.

وتوصل المحققون إلى أن التحطم لم ينتج عن أي عمل تخريبي، او انفجار او عطل في المحرك، بحسب وسائل الاعلام.