دريان عرض مع سفير المغرب تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب الاسلامية

إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير المملكة المغربية في لبنان امحمد كرين الذي قال بعد اللقاء إنه تشرف بزيارة سماحته وبحث معه في تعزيز العلاقات وتمتينها بين الدول والشعوب الإسلامية حول الإسلام والاعتدال والتسامح والوسطية في الإسلام، وكانت مناسبة تمّ التطرق خلالها الى آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين المغرب ولبنان وسبل تعزيز أواصر الأخوة بينهما.