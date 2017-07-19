استقالة قائد القوات المسلحة الفرنسية إثر خلافات مع ماكرون

أفاد بيان صادر عن مكتب قائد القوات المسلحة الفرنسية، بيير دو فيلييه، بأنه استقال وذلك بعد أيام من خلاف علني مع الرئيس إيمانويل ماكرون في شأن اقتراحات بخفض ميزانية الدفاع.

وقال دو فيلييه إنه سعى لقيادة القوات الفرنسية حتى تستطيع القيام بعمل صعب على نحو متزايد في إطار القيود المالية المفروضة عليها.

وتابع أنه في ضوء الظروف الحالية يرى أنه لم يعد بإمكاني ضمان قوة الدفاع القوية التي يعتقد أنها ضرورية لحماية فرنسا والشعب الفرنسي، الأربعاء والخميس، وتحقيق أهداف البلد.

وأضاف أنه قدم استقالته لماكرون نتيجة لهذا وأن الرئيس قبلها.