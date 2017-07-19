الحريري ضد عملية عسكرية بعرسال وفق أجندة “حزب الله”

رجّحت مصادر سياسية لبنانية شن الجيش اللبناني عملية عسكرية محدودة ومدروسة بدقة تستهدف إرهابيين سوريين ضمن ضوابط واضحة في بلدة عرسال الواقعة على الحدود اللبنانية السورية.

ومن بين هذه الضوابط الحفاظ على أهل عرسال وحمايتهم، خصوصا أن المئات من شبان البلدة ينتمون إلى المؤسسة العسكرية. ومعروف أن للجيش اللبناني مواقع في عرسال وجوارها، كما لديه حواجز على الطرق المؤدّية للبلدة.

وقالت المصادر إن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وافق على العملية العسكرية “المحتملة” بعد معلومات توافرت لدى الجيش عن وجود خلايا إرهابية في مخيمات النازحين السوريين التي أقيمت في خارج عرسال، بيد أنه يضع فيتو على مشاركة حزب الله فيها.

وأكدت المصادر لـ”العرب” أن الحريري رفض رفضا قاطعا أن ينفّذ الجيش عملية تستهدف في نهاية المطاف تهجير أهل عرسال السنّة كما كان يريد “حزب الله”، ومن خلفه إيران. وأوضحت أن العملية العسكرية في البلدة ومحيطها ستكون، في حال حصولها، بإشراف مباشر من القيادة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء.