تفتيش القطارات الدولية بعد إنذار بوجود قنبلة

أعلنت مصادر في الشرطة وسلطة سكك الحديد ان كل القطارات الدولية التي تسير في المجر تخضع لعمليات تفتيش منهجية بعد انذار بوجود قنبلة تسبب بخلل كبير في حركة النقل.

وقال فيراغ لوكسي الناطق باسم الشركة العامة لسكك الحديد ان “كل القطارات التي تمر عبر الاراضي المجرية تخضع لمراقبة الشرطة”.

وتسبب عمليات المراقبة هذه تأخيرا لحوالى ساعتين في المعدل، كما قالت هيئة سكك الحديد موضحة ان نحو عشرين الف مسافر تأثروا بهذه الاجراءات.

وتلقت الشرطة المجرية اتصالا من مجهول أبلغها بوجود قنبلة على قطار دولي داخل المجر.

وقامت السلطات باجلاء ركاب 18 قطارا في اجراء وقائي.

وقالت الناطقة باسم شركة سكك الحديد ان “القطارات الاخرى التي تدخل البلاد يتم تفتيشها على الحدود”. وسيتوقف العمل بهذه الاجراءات.

وفتح تحقيق لمحاولة معرفة من قام بالتبليغ.