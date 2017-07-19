ايران تدين العقوبات الأميركية الجديدة ضد برنامجها البالستي

دانت ايران العقوبات الاميركية الجديدة ضد برنامجها للصواريخ البالستية ووعدت بأخذ اجراءات انتقامية، بحسب ما اوردت وكالة ايرنا للانباء.

وجاء في بيان اوردته الوكالة الحكومية أن وزارة الخارجية الايرانية، مع تنديدها بالبادرة التي لا قيمة لها للولايات المتحدة بفرض عقوبات لاشرعية ضد أشخاص جدد (على صلة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني)، سترد بفرض عقوبات على أفراد جدد وكيانات أميركية جديدة عملت ضد الشعب الايراني وباقي الشعوب المسلمة في المنطقة.

وأعلن احد قادة الحرس الثوري الجنرال امير علي حجيزاده المكلف البرنامج البالستي للبلاد أن الاميركيين يريدون اضعاف قدرات وقوة النظام الاسلامي من خلال الضغوط السياسية والثقافية والعقوبات الاقتصادية خصوصا ضد البرنامج البالستي، لافتا إلى اقتراح اتخاذ خطوات مماثلة سيدفع الاميركيون ثمنها غاليا.

اما وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، فاعتبر اثناء زيارة الى مقر الامم المتحدة في نيويورك ان الولايات المتحدة ترسل “اشارات متناقضة” بشأن مدى احترامها للاتفاق النووي مستقبلا.

وقال الوزير الايراني إن الادارة الأميركية فرضت على بلاده عقوبات غير قانونية بهدف تسميم المناخ الدولي.