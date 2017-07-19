الحرس الثوري الإيراني يهدّد واشنطن: ستدفع ثمناً باهظاً

حذّر قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، الأربعاء، الولايات المتحدة من اقتراب قواعدها من الأراضي الإيرانية، في تهديد لواشنطن بعد فرضها عقوبات جديدة على طهران.

وقال جعفري إن على الولايات المتحدة إبعاد قواعدها مسافة ألف كيلومتر عن إيران، إذا ما مضت قدما في فرض عقوبات على طهران، وفق ما ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء.

وأضاف جعفري: “إذا أرادت الولايات المتحدة مواصلة العقوبات ضد دفاعات إيران وحرسها (الثوري)، فعليها إبعاد قواعدها بالمنطقة إلى مسافة نحو ألف كيلومتر حول إيران”.

وهدّد واشنطن قائلاً “إنها ستدفع ثمنا باهظا نتيجة أي خطأ في الحسابات”.