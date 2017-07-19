توقيف أحد أفراد عصابة سرقة السيارات في عكار

صـدر عــن المديريـة العامة لقـوى الأمن الداخلي – شعبـة العلاقـات العامـة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 18/7/2017 ، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، من معرفة هوية احد افراد عصابة سرقة سيارات وتحديد مكان تواجده.

على الاثر وبناء لاشارة القضاء المختص، قامت احدى دوريات المفرزة المذكورة بمداهمته وتوقيفه في محلة ببنين / عكار، ويدعى:

– ع. ش. (مواليد عام 1973، لبناني) وضبط بحوزته حبوب مخدرة، كما عثر داخل سيارته نوع “ب ا م” على 3 لوحات مزورة بارقام مختلفة، كان يضعها على الآلية اثناء قيامه بالسرقات، وتم حجزها عدلياً.

وقد اعترف بقيامه بسرقة 5 سيارات من محلتي الدورة والعقيبة، بالاشتراك مع الموقوف (ن. س.)، حيث كانا يبيعانها الى احد الاشخاص الذي كان يقدم على تفكيكها واعادة بيعها، كما تبين انه يوجد بحقه مذكرتي توقيف بجرم كسر وخلع وسرقة سيارات، وهو من اصحاب السوابق.

واودع الموقوف والمضبوطات القضاء المختص بواسطة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، فيما العمل مستمر لتوقيف شريكهما”.