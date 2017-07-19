انقطاع المياه عن المتنين الاوسط والعالي لعطل في كابل الكهرباء لمحطة جعيتا

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، أنه بسبب عطل على الكابل الكهربائي الذي يغذي محطة جعيتا والذي أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن محطتي جعيتا وقرنة الحمرا عند الساعة السابعة من مساء امس، توقفت عملية توزيع المياه في مناطق المتن الأوسط والمتن العالي.

باشرت فرق الصيانة التابعة لكهرباء لبنان في أعمال التصليحات على الكابل الكهربائي والمتوقع الإنتهاء منها بعد ظهر الأربعاء في 19/7/2017 حيث سيعاد العمل ببرنامج التوزيع المعتاد.