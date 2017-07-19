عرسال معزولة عن التلال… والجيش اللبناني يحشد 4 آلاف عسكري للمعركة

أكمل الجيش اللبناني استعداداته لشن عملية عسكرية ضد المسلحين في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا والتي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وصرح مصدر عسكري لـ”سكاي نيوز عربية” أن الجيش استقدم تعزيزات عسكرية إلى البلدة ومحيطها ونفذ طوقا أمنيا يفصل البلدة عن منطقة التلال، لافتا إلى أنه حشد حوالي 4 آلاف جندي لهذه العملية.

وأوضح المصدر أن الجيش يشارك في المعركة من خلال حماية البلدة واللاجئين السوريين فيها ومنع تسلل المسلحين من منطقة التلال.

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلن أن الجيش اللبناني سيقوم “بعملية مدروسة في جرود عرسال” بدون تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري.