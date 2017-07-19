غارات سورية على تلال عرسال

أغارت طائرات حربية تابعة للجيش السوري على منطقة تلال عرسال الواقعة على الحدود السورية اللبنانية، مساء الأربعاء.

وقصف الطيران السوري منطقة وادي الخيل والكسارات التي يتمركز فيها مسلحون لجبهة النصرة.

يأتي ذلك بينما أكمل الجيش اللبناني استعداداته لشن عملية عسكرية ضد المسلحين في بلدة عرسال والتي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وصرح مصدر عسكري لـ”سكاي نيوز عربية” أن الجيش استقدم تعزيزات عسكرية إلى البلدة ومحيطها ونفذ طوقا أمنيا يفصل البلدة عن منطقة التلال، لافتا إلى أنه حشد حوالي 4 آلاف جندي لهذه العملية.

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلن أن الجيش اللبناني سيقوم “بعملية مدروسة في جرود عرسال” بدون تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري.