المطران مطر إلتقى موارنة من أبرشيتي كندا ودمشق .. قدّاس وعشاء

قال رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر إن فرحة الكنيسة المارونية في لبنان كبيرة، لإستقبال الشبيبة المارونية المنتشرين في كل العالم برعاية السيد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، لإحياء أيام الشبيبة المارونية في العالم، مع العلم أن اللقاء السابق كان في أوستراليا.

ولفت مطر خلال قداس في كنيسة مار اوغسطينوس – كفرا في عين سعادة، على نية الشبيبة المارونية في العالم، إلى أن لبنان يستضيف اليوم حوالى 1500 شابة وشاب، وهم عاشوا في الأبرشيات إختبارا مع العائلات اللبنانية المارونية، مشيرا إلى أن للكنيسة المارونية تاريخا مجيدا وجميلا، على رغم كل التحديات التي مرت بها، وقد لجأ البطاركة الموارنة إلى الجبال في لبنان سعيا وراء الحرية حرية إيمانهم وحريتهم الإنسانية، وكانوا يريدون عبادة الله كما يريدون، والبطاركة الموارنة في لبنان مع طوائف أخرى، إسلامية ودرزية، وعاشوا معا وقرروا معا بناء وطن اسمه لبنان. نشكر الله على شيء.

وأضاف: “مررنا بظروف صعبة وإضطهادات في القرن التاسع عشر وحرب 1914 وحرب 1940 والأحداث اللبنانية. وفي كل حرب يهاجر الموارنة لعيشوا خارج وطنهم. في لبنان اليوم حوالى مليون ماروني ونتمنى أن يبقوا فيه إلى آخر الدهر، في حين هناك خمسة ملايين ماروني خارج لبنان. نسعى اليوم لتوحيد الموارنة في العالم كله حول كرسي البطريرك وحول صلاتنا المارونية وتراثنا الماروني. ومن أجل ذلك، أنتم اليوم هنا لتتعرفوا إلى بلاد أهلكم وتراثها الجميل. هذه فرصة لكم لتتعرفوا إلى وطنكم الأساس، وليس لتنسوا البلاد التي تعيشون فيها. لبنان يبقى الوطن الروحي لكم ويجب أن يبقى في قلبكم، حاملين معكم ثراث كنيستكم وتاريخها”.

وأكد أن القداس الماروني ترجم إلى كل اللغات لجمع القلوب، مؤكدا ضرورة العمل للمحافظة على الهوية ولتراث والعادات.