تجربة جعجع في السجن وستريدا خارجه.. الهاشم: “النضال السري” لبقاء روح “14 آذار”

أكد رئيس تحرير مجلة “المسيرة” نجم الهاشم ان قضية اعتقال الدكتور جعجع تحولت الى قضية اعدام وطن، وكل هذه المحطات مخطوطة في كتابه الجديد “القوات اللبنانية – قصة النضال السري – 1994 – 2005”.

الهاشم وفي مقابلة عبر الـ”mtv”، اشار الى ان الكتاب يتركز بشكل اساسي على تجربة الدكتور سمير جعجع في السجن، وكذلك تجربة النائب ستريدا جعجع خارجه، وكيف اجبرت على الدخول في معترك الحياة السياسية. واوضح ان في الكتاب إضاءة على العذاب الذي عاشوه القواتيون اثناء اعتقال “الحكيم” وكذلك عذاب جعجع في السجن.

ولفت الى انه لا يمكن الحديث عن صعوبات لأن اصحاب التجربة موجودين وهم اخبروا عن العذاب والقهر الذي تمت ممارسته على عدد كبير من اللبنانيين. وكشف ان الحدث الاساسي في كتابه هو 21 نيسان، والنهائي 26 تموز اي ذكرى خروج “الحكيم” من السجن.

واشار الى ان نقطة التحول في تاريخ “القوات” كانت ان الاضطهاد الذي تعرضت له “القوات” وحيدة، بات اضطهاداً على جميع اللبنانيين.

واردف: “كتابي موجه بالدرجة الأولى الى شباب “القوات” الذين ناضلوا، والى كل اللبنانيين، ولا تحليل سياسي في الكتاب إنما وقائع سردها من عاشها”.

وعن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بالكتاب، قال الهاشم: “اعتبر “الحكيم” ان في كتابي شق يجب ان يطلع الجميع عليه ومن هنا الافتتاح في معراب”.

وختم: “العبرة من كتابي ان روح “14 آذار” يجب ان تبقى مستمرة، فلو كانت موجودة في 26 نيسان ما كان اعتقل “الحكيم”.