أسرار الصحف ليوم الأربعاء 19 تموز 2017

أسرار الآلهة – النهار

لم يعلّق أحد من الوزراء على قول الوزير السابق سجعان قزي بأن 7 منهم يتردّدون إلى دمشق باستمرار.

قال وزير سابق إنه بإلغاء آلية التعيينات تلغى إمكان وصول أي مستقل لأي وظيفة.

لوحظ أن الاجراءات الأمنيّة في مهرجانات جبيل الأحد بلغت حد نزع كل أغطية عبوات المياه البلاستيك وتركها مفتوحة ما أربك الناس في كيفية حملها والاحتفاظ بها طوال الحفل.

قال نائب مستقبلي “ان الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الشؤون لم يجرؤوا على فتح ملف المساعدات التي تذهب إلى جمعيات خيرية أكثرها وهمي”.

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يقال – المستقبل

إنّ الاجتماع الذي عُقد منذ أيام في وزارة المال بين وزراء الداخلية والأشغال والمال أفضى إلى اتفاق على إعادة تأهيل طريق الطفيل وهو ما أُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً تحت عنوان «تلزيم أشغال طريق الطفيل باستدراج عروض في إدارة المناقصات».

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أسرار الجمهورية

نُقِل عن مرجع سياسي رفضه الإستجابة لما وصفه لتمنِّيات من جهات سياسية، للموافقة على تمرير مناقصة تُثار حولها أسئلة وإلتباسات.

إمتنع أحد الأحزاب عن التعليق على زيارة سيقوم بها مرجع كبير إلى دولة غربية خلال الأيام القليلة المقبلة.

تبيّن أن أكثر من جهة سياسية عمدت الى توظيف المحسوبين عليها في الوزارات والإدارات العامة بكثافة، إستباقاً لإحتمال إقرار الإصلاحات التي تنصّ على وقف كل أشكال التوظيف في الدولة لمدة سنتين.

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أسرار اللواء

غمز : فوجئ قطب بنبرة نائب ينتمي إلى فريقه، خشية أن يحمّل وزر اقوال النائب المذكور.

همس : عُلم من مصادر متابعة أن توقيت معركة جرود عرسال غير قابل للنقاش، لاعتبارات أبعد من الحسابات اللبنانية؟

لغز : تشهد رابطة سياسية – مليّة بوادر أزمة «كيانية» تُهدّد بإخراج خلافاتها إلى العلن.

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خلف الكواليس – الشرق

افلحت اتصالات الثماني واربعين ساعة السابقة لجلسة مجلس النواب امس، في تقريب وجهات النظر بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب بخصوص سلسلة الرتب والرواتب مع اعطاء الاولوية للموازنة العامة بعد الاتفاق على السلسلة.

كشف مصدر متابع ان عقبات رئيسية تحول دون اقرار الموازنة العامة من ابرزها بت مسألة قطع الحساب… التي قد تكون «قنبلة متفجرة» في ايدي البعض وفي وجه اخرين..

اتصل مرجع سياسي بمرجع ديني متمنيا عليه عدم اثارة ما كان رئيس حزب سياسي تعرض له لجهة زج الدين الاسلامي وتفسير آيات القرآن كسبب لوجود الارهاب والتطرف…