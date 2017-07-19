مصرع عائلة باكستانيّة في مكمن لمسلحين

قتل مسلحون 4 أفراد من أسرة واحدة في مكمن نصبوه لسيارتهم، الأربعاء، في اعتداء في جنوب غرب باكستان، حسبما أعلنت الشرطة.

وأمطر المهاجمون بالرصاص سيارة كانت تقل الاربعة أشخاص خلال توجههم الى كراتشي لدى عبورهم بلدة شوتو.

وأعلن قائد مركز الشرطة في المنطقة عبد القدوس لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”: “قتل 4 افراد من أسرة واحدة، بينهم امرأة، فيما جرح رجل واحد بعدما اطلق مسلحون النار من اسلحة آلية على سيارتهم لدى ابطائها عند مطب لتخفيف السرعة”.

وأوضح ان الاعتداء “جريمة قتل طائفية بحيث ان العائلة لا اعداء لها”.

وأكد قائد شرطة المقاطعة غضنفر علي شاه المعلومات، ومشيراً أن “الشرطة تشتبه في ان الاعتداء تم التخطيط له مسبقا، وأن مخبرين في كويتا أبلغوا المهاجمين بتحركات العائلة”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء.