جلسة تشريعية… وإقرار مواد ضريبية

يستكمل مجلس النواب جلسته التشريعية العامة لليوم الثاني برئاسة نبيه بري، لمناقشة مشروع القانون الرامي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لتمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين بعد اقرار بنود سلسلة الرتب والرواتب أمس.

وأقر المجلس البنود التالية:

– المادة ١٠ بتعديل نصها لناحية فرض رسم ٥٠٠٠ ليرة على المسافرين غير اللبنانيين لدى دخولهم الأراضي اللبنانية

– المادة ١١ بإلغاء الرسوم على بطاقة السفر السياحية وابقاء الرسوم بقيمتها الحالية أي ٦٠٠٠٠ ليرة

– المادة ١٢ التي تفرض رسوما على المستوعبات من دون تعديل

– المادة ​١٣ التي تفرض غرامات على الاملاك العمومية البحرية

– المادة ١٤ المتعلقة بإخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي قدره 20% من قيمة الجوائز

– المادة ١٥ مع الإبقاء على نسبة التخمين على الشركات والمؤسسات الخاصة 10%

– المادة ١٦ لناحية فرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة ٢٪‏

– اقرار المادة 17 لناحية فرض ضريبة قدرها 17 بالمئة على ارباح شركات الاموال

– اقرار المادة 18 والتي بموجبها الغي العفو الذي كانت تحظى به بعض شركات الاموال المسجلة بالبورصة بنسبة 5 بالمئة وعادت الضريبة الى 10 بالمئة​

وتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى سامي الجميل بالقول “هل انت حريص مثلنا؟ هذه الدولة دولتنا ام لا؟”، وأضاف “لنفترض أننا سنحصل على أموال إضافية لكنها ستذهب الى الخزينة ولا نفرض ضرائب على الطبقات الوسطى والفقيرة”.

من جهته، اكد وزير المال علي حسن خليل “أننا لسنا بصدد تسوية المخالفات على الاملاك العمومية البحرية بل بصدد فرض غرامة مالية من دون اعطائهم اي حق مكتسب”، لافتا الى انه اذا “لم نقر المشروع اليوم نكون كمن نعطي المخالفين جائزة”.​

الى ذلك، رأى النائب نواف الموسوي ان المشروع ليس كافيا وكأنه مكافأة للمعتدين، مطالبا بفرض غرامات اكثر.

وفي ما يتعلق بالأملاك البحرية، لفت رئيس الحكومة سعد الحريري الى ان موضوع الأملاك البحرية كان يجب تسويته منذ ٢٠ عاماً، قائلا “الخطأ أننا كحكومة ومجلس النواب لم نفعل شيئاً بهذا الموضوع”، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لتسكير العجز في السلسلة.

من جهته، سأل النائب حكمت ديب غامزا من قناة الجميل: “أين رافعو شعار الدفاع عن حقوق الفقراء لم نسمع صوتهم في بند الاملاك البحرية الذي يطال الاغنياء؟”.​