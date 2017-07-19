جعجع بحث مع وفدٍ من أستراليا في الأوضاع العامة بلبنان والمنطقة

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في معراب وفداً من أستراليا ضمَّ: راعي أبرشية أستراليا المارونية المطران أنطوان شربل طربيه، راعي أبرشية أستراليا للروم الملكيين الكاثوليك المطران روبير ربّاط، رئيس المجلس التشريعي في ولاية New South Wales في أستراليا السيناتور جون عجاقة، والسيد أنور حرب، في حضور السفير الأسترالي في لبنان غلين مايلز والأمين المساعد لشؤون الانتشار في القوات اللبنانية مارون سويدي. وعرض المجتمعون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة فضلاً عن العلاقات الثنائية بين البلدين وشؤون وشجون الجالية اللبنانية في أستراليا.