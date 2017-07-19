إختبار “سيليكت إم دي إكس” للكشف عن سرطان البروستات

يعاني الكثير من الرجال من مرض سرطان البروستات، البعض منهم يُشفى من هذا المرض الأخير فيما آخرون يموتون بسببه. ومن الشائع أنّ لبعض من أنواع السرطانات عوارض معيّنة فيما الأنواع الأخرى تظهر فجأة لدى المريض دون أي سابق إنذار. وكما تدعو الهيئات الطبية النساء للكشف المبكر عن سرطان الثدي بدأت حملات توعية تُجرى للكشف المبكر عن سرطان البروستات لدى الرجال.

أما الملفت فهو إطلاق اختبار “سيليكت إم دي إكس” للكشف عن سرطان البروستات، وقد أتى هذا الإختبار بعد دراسة أجراها علماء وأكّدت أنّه من أصل نحو مليوني عملية استئصال خزعة من البروستات التي تجرى سنوياً، تبيّن وجود إصابة بالسرطان في أقل من ثلثها.

إذاً كان من الممكن أن يتفادى معظم هؤلاء الرجال هذه العملية المؤلمة والغازية للبروستات والمصحوبة بتعقيدات وتكاليف كبيرة.

ويعتبر اختبار “سيليكت إم دي إكس” لسرطان البروستات اختباراً تشخيصياً جزيئياً يستند إلى البول ويقدم طريقة غير جراحية لاستئصال خزعة سائلة من أجل دراسة خطر تعرّض الرجل لسرطان البروستات. يساعد الإختبار في تحديد الرجال المعرّضين لارتفاع خطر الإصابة بسرطان البروستات العدواني القاتل أحياناً والذين يمكنهم تحقيق الاستفادة الأكبر من استئصال خزعة من البروستات والتشخيص المبكر. يقدّم الاختبار قيمة تنبؤية سلبية لـ98 في المئة من حالات المرض المهمة سريرياً ما يساعد في خفض الحاجة إلى الخضوع إلى صور الرنين المغناطسي وعمليات استئصال الخزع من البروستات بنسبة تصل إلى 50 في المئة وبالتالي خفض تكاليف الرعاية الصحيّة.

وكانت قد أعلنت شركة “إم دي إكس هيلث MDxHealth ” المساهمة (المدرجة في بورصة “يورونيكست” تحت الرمز: Euronext: MDXH.BR ) عن توقيع اتفاقية تجارية مع “آي بي إس جينوميكس IPS Genomix ” لتوزيع اختبار “سيليكت إم دي إكس SelectMDx®” لسرطان البروستات في الشرق الأوسط. وتتمتع “آي بي إس جينوميكس” بفضل فريق خبرائها العامل في لبنان، ومصر، والإمارات العربيّة المتّحدة، والمملكة العربيّة السعوديّة، وسلطنة عمان، والبحرين، وقطر والأردن، بمكانة مثاليّة للوصول إلى نحو مليون رجل في أنحاء المنطقة يعانون من ارتفاع معدل المستضد البروستاتي النوعيّ (PSA) والذي يعتبرون مرشّحين محتلمين للخضوع لاختبار “سيليكت إم دي إكس”.

بموجب أحكام الاتفاق، ستتولّى “آي بي إس جينوميكس” توزيع “سيليكيت إم دي إكس” ضمن منطقة الشرق الأوسط فيما ستتولّى “إم دي إكس هيلث” تقديم خدمة اختبار “سيليكت إم دي إكس” في مختبر التشخيص السريري فائق التطور والحاصل على شهادة الآيزو التابع لها والكائن في نيجميجين، هولندا.

وفي هذا السياق قال الدكتور جان جروين، الرئيس التنفيذي لـ”إم دي إكس هيلث”: “نحن مسرورون للإعلان عن تعاوننا مع ’”آي بي إس جينوميكس” من أجل الترويج لـ’سيليكت إم دي إكس‘ في الشرق الأوسط”. وأضاف: “تعتبر ’آي بي إس جينوميكس‘ الشريك المثالي لتقديم ’سيليكت إم دي إكس‘ إلى الأطباء والمساعدة في تحسين جودة الرعاية ونتائجها بالنسبة للمرضى الذي يشتبه بأنهم مصابون بسرطان البروستات العدواني”.

من جانبه قال أحمد ياقوت، رئيس مجلس إدارة مجموعة “آي بي إس” ورئيسها التنفيذي: “مع خبرتنا على مدى أكثر من 25 عاماً في المجال الطبيّ في الشرق الأوسط وأفريقيا، نهدف بشكل متواصل إلى تزويد المرضى بالأدوات الأكثر فعالية والملاءمة لتشخيص السرطان ومحاربته”. وأضاف: “نحن متحمّسون للشراكة مع ’إم دي إكس هيلث، ولأن نقدّم مع فرق خبرائنا هذا الاختبار المبتكر الجديد إلى الأطباء في المنطقة لتحسين تشخيص سرطان البروستات وإدارته على جميع المستويات”.

لمحة عن “إم دي إكس هيلث”

“إم دي إكس هيلث” هي عالمية تعمل في مجال الرعاية الصحيّة وتقدم معلومات التشخيص الجزيئي القابلة للاستخدام بغية تخصيص تشخيص السرطان ومعالجته. تستند اختبارات الشركة إلى ميثيلية جينية خاصة بها(متعلّقة بالتخلّق المتوالي) وعلى تقنيات جزيئية أخرى وتساعد الأطباء في تشخيص الإصابة بالسرطان والتكهّن بخطر عودة ظهور المرض وتوقّع الاستجابة لعلاج محدد. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيّ التالي: mdxhealth.com أو متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعيّ: twitter.com/mdxhealth و facebook.com/mdxhealth و linkedin.com/company/mdxhealth .

لمحة عن “آي.بي.أس جينومكس”

تأسسست شركة “آي.بي.أس جينومكس” عام 2013 من قبل مجموعة من الخبراء في مجال العناية الصحيّة لأكثر من 25 سنة في الشرق الأوسط وإفريقيا. “آي.بي.أس جينومكس” تمثل مجموعة من الشركات الأوروبيّة والأمريكيّة التي تهتمّ بتشخيص الجزيئيات، والغاية من ذلك تنويع خدمات اختبارات الجينات والتي تتركّز على تحسين صحّة المريض عبر استخدام أحدث تكنولوجيا في التشخيص والطب الفردي والاستباقي. هذا الأمر يسمح للطبيب المعالج بأن يخصّص علاجاً لكلّ مريض بمفرده بغية تعزيزالوقاية و/أوالعلاج لبعض الحالات والأمراض. نظراً للتطور السريع في هذا المجال تحديداً، تسجّل هذه الشركة باستمرار منصّات تكنولوجيّة واختبارات وتحاليل جديدة لتقدّم للأطباء ولمرضاهم الأدوات الطبية الفرديّة والعصريّة والتي يمكن الاعتماد عليها. للمزيد من المعلومات حول “آي بي إس جينوميكس”، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://www.ips-genomix.com