ألمانيا تستدعي السفير التركي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن وزير الخارجية زيغمار غابرييل أوقف عطلته الصيفية من أجل البحث في موضوع احتجاز تركيا لمواطن ألماني.

ونقلا عن المتحدث نفسه، فإن وزير الخارجية الألماني طالب تركيا بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويدنر.

مضيفا أنه سيستدعي السفير التركي لإبلاغه احتجاج برلين على اعتقال الناشط الحقوقي.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أدانت اعتقال السلطات التركية ستة من نشطاء حقوق الإنسان وبينهم مواطن ألماني وتعهدت بالعمل على إطلاق سراحه.

واعتقلت تركيا الألماني بيتر شتويدنر ونشطاء آخرين في وقت سابق من يوليو وهم يحضرون ورشة عمل قرب إسطنبول عن الأمن الرقمي.

وفي تصريحات غير مقررة سلفا خلال حفل رياضي قالت ميركل إن القبض على شتويدنر ليس له أي مبرر على الإطلاق.

وأضافت “نعلن تضامننا معه ومع غيره المحتجزين وستقوم الحكومة الألمانية بكل ما تستطيع على كل المستويات لضمان إطلاق سراحه”.