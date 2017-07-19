السفارة السورية: نثني على دعوة عون الى نبذ التحريض والتعبئة ضد النازحين

صدر عن السفارة السورية في بيروت بيان جاء فيه:

“تناولت وسائل الإعلام اخيرا مسألة تعرض المواطنين السوريين العاملين في لبنان لسوء في المعاملة وممارسات غير لائقة وصلت حد فرض العمل “سخرة”، وإذ ترى السفارة في هذا انتهاكا للقيم والأعراف وأواصر الأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، تهيب بالجميع الابتعاد عن المبالغة وزرع بذور الشقاق لأن مثل هذا السلوك ضار للجميع.

في هذا السياق، تثني السفارة على موقف فخامة الرئيس ميشال عون ودعوته الى نبذ التحريض والتعبئة ضد النازحين السوريين، وتطمئن الجميع الى أنها تابعت الأمر مع الجهات المعنية، ولقيت تعاونا وتجاوبا.

تؤكد السفارة أنها تتابع أمور مواطنيها دائما، ولا تدخر جهدا للقيام بكل ما من شأنه المحافظة على كرامة المواطنين السوريين وحقوقهم، مع الحفاظ على العلاقة الأخوية بين الشعبين والدولتين”.