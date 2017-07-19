ترامب يعيّن جون هانتسمان سفيرا لدى موسكو

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاكم ولاية يوتاه السابق والدبلوماسي المخضرم جون هانتسمان سفيرا لدى موسكو، كما اعلن البيت الابيض.

والحاكم الجمهوري السابق لولاية يوتاه (غرب) والذي كان الرئيس السابق باراك اوباما عينه سفيرا في الصين بين العامين 2009 و2011، خدم ايضا كسفير لدى سنغافورة.

ويأتي تعيينه على رأس البعثة الدبلوماسية الاميركية في موسكو في غمرة التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الاميركية واحتمال تورط افراد من حملة ترامب في هذا التدخل.