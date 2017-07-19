بالصورة: زهرا يدير الجلسة التشريعية… والموسوي يعترض

طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا، إدارة الجلسة التشريعية المُنعقدة في مجلس النواب، لبعض الوقت، ولبى زهرا الطلب، إلا أن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي اعترض ممازحاً على طلب بري تكليف زهرا إدارة الجلسة، قائلاً: “ما بيحقلوا يعمل هيك، لازم رئيس السن يترأس”، فرد زهرا: “هلق منعالجا مع الرئيس بري يللي كلفني ه الشي”، إلا أن الموسوي كرر المزاح… معترضاً.