في تصريح متشائم، قال النائب أكرم شهيب: “أنا خائف على البلد . إعتمدنا في مقارباتنا للسلسة وأكلافها موضوعية وشفافية، بعيداً من الخطاب الشعبوي والمزايدات، فالسلسلة بسقف 1200 مليار، وأكدنا تمسّكَنا بهذا السقف. في الاساس نحن نَستدين لنصرف، وسنستدين اكثر لنصرفَ اكثر بعد السلسلة”.

واضاف شهيب لصحيفة “الجمهورية”: “اليونان لديها أب اسمُه الإتحاد الأوروبي ، ورغم هذه الأبوّة الضخمة سياسياً والغنية اقتصادياً وقَعت في عجز وما زالت فيه. أمّا لبنان فليس عنده أبٌ ولا أمّ ولا مصادر تمويل، فيا إخوان لا تستعجلوا، أيّ زيادة على الـ 1200 مليار يعني أنّنا ذاهبون الى مشكلة إقتصادية ومالية اكبر، ستنعكس سلباً على الوضع الإجتماعي الذي بدوره سينعكس سلباً على الوضع العام”.

وختم: “من هنا تحفّظنا على الزيادات على الـ 1200 مليار، وكنّا مع الرأي القائل أن تقَرّ الموازنة قبل السلسلة ، موازنة واضحة المعالم”.