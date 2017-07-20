خليل: السلسلة راعت مطالب القطاعات كافة.. وما أُقرّ إنجاز كامل

أكد وزير المال علي حسن خليل أن “السلسلة راعت مختلفَ مطالب المستحقّين في القطاعات العسكرية والإدارية والأساتذة ، وعالجَت خللاً متراكماً منذ سنوات، وأجابت عن اسئلة وهواجس اثيرَت خلال النقاش حولها منذ 5 سنوات، وأرسَت قاعدةً لمعالجة الرواتب مستقبلاً، من خلال زيادات وفقَ غلاء المعيشة بشكل سنوي. وكان هناك حِرص على تأمين توازن بالواردات يَحمي الاستقرار المالي والنقدي”.

وأضاف خليل في تصريحات إلى صحيفة “الجمهورية”: “للمرّة الأولى منذ عقود، تُدخل ضرائب على الشركات الكبرى، والتحسين العقاري، وأرباح المصارف، وفرض الغرامات على المخالفات على الاملاك البحرية، وهذه خطوات لم تستطع كلّ المحاولات الماضية تحقيقَها”.

وتابع: “كما تضمَّنت إعادةَ تصويب للنظام الضريبي، وتحمّل القادرين اعباءً للتخفيف عن الطبقات الفقيرة”، مشيرا إلى أن “ما أُقِرّ إنجاز متكامل يؤكّد القدرة على إنجازات تَحفظ مصالح المواطنين والدولة على حدّ سواء”.