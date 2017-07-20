هل يشهد لبنان إرتفاعا في أسعار السلع نتيجة الضرائب الجديدة؟

نقلت صحيفة “النهار الكويتية” عن عدد من المراقبين الإقتصاديين، ترجيحهم أن يشهد لبنان إرتفاعا في أسعار السلع بما يتراوح بين 5 و10 بالمئة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بنتيجة الضرائب والرسوم التي فرضت على قطاعات مؤثّرة في حياة المواطن العادي.

وششد المراقبون على أن مبدأ العدالة الإجتماعية ليس وارداً في مقاربة الدولة اللبنانية لسلسلة الرتب والرواتب ، حيث أن ما أعطي لموظفي الإدارات العامة باليمنى سوف يسحب منهم باليسرى، في حين أن موظفي القطاع الخاص لم تشملهم الزيادات المقرّة في السلسلة، في حين ان الضرائب ستؤثر عليهم بموازاة تأثيرها على غيرهم من المواطنين، ما يعتبر بمثابة قصاص لهؤلاء وسواهم ممّن سوف تُضرب القدرة الشرائية لديهم بفعل الضرائب!

وأوضح المراقبون انه كان الأجدى عدم إقرار السلسلة أو تمويلها من دون فرض ضرائب اضافية، وذلك عبر تخفيض الإنفاق العام، إلا ان هذا الامر يرفضه السياسيون لأنه يمسّ بمنافعهم الشخصية.