تعديل الدوام الرسمي يثير حملة تستهدف الحريري و”الجماعة الإسلامية”

أقر مجلس النواب تعديل الدوام الرسمي ليصبح من الثامنة صباحا حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر مع احتساب السبت ضمن العطلة الاسبوعية مع يوم الاحد بغرض “توفير بدلات النقل”.. ويشمل هذا القانون اعطاء المسلمين استراحة ساعتين من يوم الجمعة، لتأدية الصلاة فيما كان التقليد ان ينتهي دوام الموظفين المسلمين يوم الجمعة الساعة 11.

هذا القانون اثار لغطا لدى رجال الدين المسلمين ، الذين باشروا الاتصال بدار الفتوى لتنظيم موقف معارض لتعطيل يوم السبت على حساب يوم الجمعة ، علما ان العطل الاسبوعية في المدن اللبنانية الرئيسية هو الجمعة.

وتستهدف الحملة المضادة حكومة الحريري و”كتلة المستقبل” ونواب “الجماعة الإسلامية” الذين صوتوا لمصلحة هذا القانون، تحت ذريعة واهية هي بدلات النقل، فيما التبرير غير المعلن هو ان في يوم السبت تتوقف المصارف والبورصات العالمية عن العمل وقد استشهد بعضهم بدول مجلس التعاون علما ان هذه الدول تعطل السبت الى جانب عطلتها الاساسية الجمعة.

وعليه، علمت صحيفة “الأنباء” الكويتية، ان مراجع دينية إسلامية اجرت اتصالات هاتفية بالرؤساء المعنيين، واتفق بعد التداول بالإبقاء على الدوام حتى الساعة 11 ظهرا ولجميع الموظفين مسلمين ومسيحيين.