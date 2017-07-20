روحاني: لن نغفر للأميركيين.. وسنتصدى لهم.. وسنردّ

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران سترد “بالطريقة المناسبة” على العقوبات الأميركية ، لكنها ستبقى ملتزمة بـ”الإتفاق النووي” الموقع مع الدول العظمى في تموز 2015.

وقال روحاني إن “جمهورية إيران الإسلامية ستحترم على الدوام إلتزاماتها الدولية، وإذا أرادت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تحت أي ذريعة، فإن الأمة الإيرانية سترد بالطريقة المناسبة، ولن نغفر للأميركيين إنتهاكاتهم وسنتصدى لها”.

واتهم روحاني الولايات المتحدة “بالإزدواجية”، وقال: “من جهة، يرسلون تقارير رسمية إلى الكونغرس تؤكد أن إيران ملتزمة تماماً بـ”الإتفاق النووي”، ومن جهة ثانية يفرضون عقوبات جديدة تحت ذرائع مختلفة، تتعارض مع المنطق ومع روح الإتفاق”.

وتابع: “ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنصل من اتفاقات دولية حول كوبا وكوريا الشمالية والتغير المناخي أبرمها سلفه باراك أوباما”، لافتاً إلى ان الولايات المتحدة تدفع “إيران نحو التخلي عن إلتزاماتها وهي قلقة من تحسن العلاقات الإقتصادية بين إيران وآسيا وأوروبا”، مضيفا: “نحن مسرورون لأن مجموعة 5+1 حافظت بقوة على “الإتفاق النووي”.