قصّة الـ 17 ظرفاً واللبنانيين الأربعة مع “قوى الأمن”

صـــــدر عــــن المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة البــــــلاغ التالـــــي:

بتاريخ 17/09/2017 وفي محلة برج البراجنة، ونتيجة لعمليات الرصد الدقيقة والمتابعة الحثيثة، تمكنت دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف مروّج مخدرات وناقلها ومتعاطيين إثنين، وهم:

م. ف. ( مواليد عام 1980، لبناني) بجرم ترويج مخدرات، وضبط بحوزته 26 غ. من مادة الهيرويين مقسمين داخل 17 ظرف.

و. ع. ( مواليد عام 1994، لبناني) بجرم نقل مخدرات.

ح. م. (مواليد عام 1988، لبناني) ضبط بحوزته نصف غ. من مادة الهيرويين.

م. ق. ( مواليد عام 1982، لبناني) ضبط بحوزته 0.8 غ. من مادة الهيرويين.

التحقيق جار باشراف القضاء المختص.