لودريان: الاتفاق مع ايران أساسي

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن الاتفاق النووي الذي وقع في 2015 بين ايران والقوى الكبرى اساسي لتجنب دوامة انتشار الاسلحة النووية، في وقت تهدد الولايات المتحدة بالتراجع عنه.

وإعتبر في مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العمومية السنوية للامم المتحدة في نيويورك أن الحفاظ على الاتفاق أمر أساسي لتجنب دوامة انتشار الاسلحة وعدم تشجيع الاطراف الاكثر تشددًا في ايران على حيازة السلاح النووي. واتبع: “من المهم فعلًا الحفاظ على هذا النهج، فرنسا ستحاول اقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن هذا هو الخيار الملائم.

وأضاف: “سنسهر على التطبيق البالغ الدقة للاتفاق”، مشيرًا إلى أن التنفيذ يتطلب اليقظة وليس هناك خطوة من الجانب الإيراني تتيح الاعتقاد بأنه لا يطبق.

كما إعتبر أن التراجع عن الاتفاق النووي قد يؤدي الى عملية انتشار للاسلحة من الصعب ان نحتويها، مؤكدًا انه اذا تمكن بلد ما من الحصول على اسلحةٍ نووية فان ذلك قد يشجع الجيران على سلوك الاتجاه نفسه، ما يعني اذًا أن الاتفاق مع ايران اساسي.

وسيقرر ترامب بحلول منتصف تشرين الاول امام الكونغرس ما اذا كانت طهران تحترم او لا نص اتفاق 2015، وعليه أن يتخذ قرارًا مماثلًا كل تسعين يومًا. ورغم انه وعد خلال حملته الانتخابية بـ”تمزيق الاتفاق” فقد صادق مرتين عليه مع تنديده بانتهاك ايران لمضمونه.