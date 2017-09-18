أسرار الصحف ليوم الإثنين 18 أيلول 2017

أسرار الآلهة – النهار

تبيّن أن سفراء دول أوروبية لم يعدّلوا في برامج نشاطاتهم وزياراتهم مراكز خارج بيروت أو تجمعات رغم التحذيرات التي صدرت من غير جهة.

بدأ “التيار الوطني الحر” في جبيل بشن هجوم على رئيس البلدية المستقيل زياد حواط واتهامه بإدارة سيئة للبلدية والتركيز على الظهور الاعلامي.

تحمّل إدارات مدارس كاثوليكية الأمانة العامة لهذه المدارس مسؤولية “عدم التنبّه والقيام بما يلزم قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب بناء لوعود تلقتها وتبيّن أنها كاذبة”.

علم أن شخصيات معارضة كانت تحضر زيارة الى واشنطن لكنها عادت فأرجأت الموعد من دون تحديد الأسباب.

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يقال – المستقبل

إن مراجع أمنية لفتت الإنتباه أمس إلى أنّ مهلة الثماني والأربعين ساعة التي روجتها بعض الشائعات انتهت، ما يؤكد أن الأمر كان مجرد أقاويل.

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أسرار الجمهورية

يُردِّد مسؤول في تيارٍ سياسي في مجالسه الخاصة بأن ما فعلهُ رئيس تيار آخر حتى الآن «قد يدفعُكَ إلى التحالف حتى مع الشيطان».

لوحظ في الفترة الأخيرة أن التشكيلات في قطاع حسّاس تتعرّض لمداخلات سياسية ووساطات يستفيد منها بعض المحسوبين على قوى سياسية بارزة.

قال سياسي بارز إنه يَعجَب من أحد الأقطاب السياسيين كيف يرفض السير في تفصيل إنتخابي داخلي بينما يعمل للسير به خارجياً.

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أسرار اللواء

غمز: انتقد مرجع سياسي بارز المؤتمرات التي تنظمها وزارة الخارجية للمغتربين في بلدان الانتشار ويغلب عليها لون طائفي واحد!

همس : تبلغت مراجع رسمية وقضائية تقارير أمنية تنطوي على تحذيرات مشدّدة بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الصعيد الشخصي، لفترة زمنية غير محددة!

لغز : تجري اتصالات لتدارك تداعيات حكم قضائي في هذه الفترة بالذات، بانتظار انخفاض منسوب الحساسيات والتوترات الطائفية والمذهبية!