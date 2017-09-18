نجمة Real Housewives of Dallas في لبنان برفقة “الصندوق الناصري”

تأخذ “دي أندرا سايمونز” (D’Andra Simmons) وهي صاحبة الأعمال الخيريّة والرياديّة والرئيسة التنفيذيّة وإحدى نجمات المسلسل التلفزيونيّ “ريل هاوسوايفز أف دالاس”(Real Housewives of Dallas) قسطًا من الرّاحة بعد الضجّة التي أثارها المسلسل الذي عُرِض على قناة “برافو” (Bravo) وذلك لزيارة مخيّمات اللاجئين في لبنان وللقاء بعض العائلات التي نزحت إزاء حرب داعش.

سوف تطّلع “سايمونز” مباشرة على العمليّات التي قامت بها المنّظمة الإنسانيّة الخاصّة “ميركيري وان” (Mercury One) التي أسّست بدورها “الصندوق الناصري” (The Nazarene Fund) كما ستتوجّه الى العراق للقاء الزّعماء السياسيّين والدينييّن الإقليميّين لمعرفة ما هو المطلوب للمساعدة في حلّ أزمة اللاجئين وما هي الخطوات اللّاحقة في هذا الشّأن.

وتقول “سايمونز”: “بصفتي إمرأة مسيحيّة ناشطة في المجال الإنسانيّ أرى أنّه من الضروريّ جدًا تسليط الضوء على مآسي العائلات التي طالتها حرب داعش وعلى النّساء والأطفال الذين تهمّشوا على يدَيه إذ إنّ الإضطهاد الدّيني غير مقبول. وآمل في اليوم الثاني من زيارتي الى المنطقة أن أطّلع عن كثب على الدّور الذي يقوم به “الصندوق الناصري” حتى أتمكّن من دفع هذه القضيّة الى الأمام من خلال تشجيع الآخرين على التّعاطف معهم عوضًا عن إنتقادهم بغية التخلّص من آفة القساوة المنتشرة جدًا في العالم.”

وتضيف “سايمونز”: “رغبتي أن أكون صوت من لا صوت لهم في المنطقة وأن أظهر لهؤلاء المتضرّرين حقيقة حبّي لهم وتقديري لكلّ ما عانوه من تجارب بهدف الشّروع بعملية طويلة للشفاء الذي يستحقّونه جدًا.”

إنّ “ميركيري وان” (Mercury One) منظمة إنسانيّة وتعليميّة لا تتوخى الرّبح مقرّها في دالاس في ولاية تكساس الأميركيّة وقد أسّسها المذيع ورجل الأعمال والكاتب “غلين بيك” (Glenn Beck) عام 2011.

أما “الصندوق الناصري”، فهو منوطٌ ب”إنقاذ حياة المسيحيّن وغيرهم من ذوي الأقليات الدينية المضطهدين في الشرق الأوسط وإعادة بنائها” وهو ينشط حاليًا في كلّ من لبنان والعراق وسوريا والأردن وسلوفاكيا واليونان.

ويقدّم “الصندوق الناصري” منذ العام 2015 مساعدات إنسانيّة طارئة لحوالي 35000 لاجئ ومشرّد داخليّ كما سهّل عملية نقل حوالي 8000 من المضطهدين المسيحيّين واليازدييّن العراقييّن والسورييّن الى بلدان جديدة مثل أستراليا وكندا وسلوفاكيا وقام الصندوق بإخراج 5400 لاجئ ومشرّد داخليّ من مخيمّات اللاجئين الى بيوت خاصّة حيث الظروف الحياتيّة آمنة وكريمة ويتمّ العمل على إخلاء أربعة مخيمات أخرى بشكل تام كما ساهم في تمويل تشييد المستشفيات والعيادات الطبيّة والمدارس للاجئين والمشرّدين داخليًا المنتشرين في المنطقة بالإضافة إلى توفير خدمات المشورة للتعافي من الصدمات النفسيّة كما قام الصندوق برعاية العمليّة الناجحة التي أفضت إلى إنقاذ 61 إمرأة وطفلًا وتحريرهم من قبضة داعش الذي أراد الإتّجار بهم لغرض الرقّ الجنسي.

وتقول الرئيسة التنفيذيّة ل “ميركيري وان” “سوزن بوك غريشمان” (Suzanne Bock-Grishman): “لا يمكن وصف سعادتنا بالإهتمام الذي توليه “دي أندرا” بعملنا ونأمل زيارتها لنا لمناقشة مسار “الصندوق الناصري” في المستقبل. إنّ تعاطفها وتفانيها والتزامها بمساعدة النازحين والمشردين والمضطهدين يتماشى تمامًا مع مهمّة الصندوق”، وتضيف “غريشمان”: “قلبها يهوى الخدمة فهي لا تخشى شيء ولا تتوانى قيد أنملة عندما يتعلّق الأمر بمساعدة الآخر.”

وتضم رحلة “سايمونز” أيضًا الإشراف على عملية زراعة غرسة قوقعة الأذن للاجئة عراقية صماء خرساء تبلغ 22 عامًا في إحدى مستشفيات بيروت وذلك على نفقة “الصندوق الناصري” وستكون “سايمونز” حاضرة عندما ستتمكّن المريضة من السّماع لأول مرّة في حياتها.

وستكون “سايمونز” خلال رحلتها بصحبة زوجها مصوّر آثار الحروب، “جيريمي لوك” (Jeremy Lock) الذي سيوثّق أعمال “الصندوق الناصري”.