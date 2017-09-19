وفي خطابه الاول أمام حوالى 130 رئيس دولة وحكومة في اطار الجمعية العامة للامم المتحدة، أشار الامين العام الى ان الحل مع بيونغ يانع “يجب ان يكون سياسيا”، مشددا على ضرورة تجنب الغرق في “الحرب”، وأن مبدأ استخدام الأسلحة النووية لا يجب أن يكون مطروحا.

ونوه غوتيريس إلى أن العالم بات يعيش في فترة يزداد فيها العنف والاضطرابات.