نتانياهو يتعهد التصدي للتمدد الايراني في الشرق الاوسط

تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو التصدي “للستار الايراني” الذي يبسط ظلاله على الشرق الاوسط، كما وعد بعدم السماح لطهران بوجود دائم في سوريا.

وقال نتانياهو امام الجمعية العامة للامم المتحدة “من بحر قزوين الى البحر الابيض المتوسط ومن طهران الى طرطوس، يبسط الستار الايراني ظلاله فوق منطقة الشرق الاوسط”، في اشارة الى اعلان وينستون تشرشل عن “الستار الحديدي” خلال الحرب الباردة مع الشيوعية.