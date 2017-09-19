كهرباء لبنان: عزل خطوط التوتر العالي في عدد من المناطق لاعمال الصيانة

اعلنت “مؤسسة كهرباء لبنان” عن عزل خطوط التوتر العالي التالية: كسارة- دير نبوح 220ك.ف.، دير نبوح- حلبا- القبيات- بيت ملات 66ك.ف.، كسارة- بعلبك- اللبوة- الهرمل 66ك.ف.، وكسارة- بدنايل 66ك.ف.، وذلك يوم غد الأربعاء الواقع في 20/9/2017 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الرابعة بعد الظهر، من أجل تنفيذ القيام بأعمال صيانة ضرورية على هذه الخطوط.

وتابعت في بيان: “سيتقطع التيار الكهربائي خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من محطات التحويل الرئيسية التالية: حلبا، القبيات، بيت ملاّت، الهرمل، اللبوة، بعلبك وبدنايل”.