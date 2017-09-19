مصادر “المستقبل”: من غبر المستبعد ان تكون خطوة بري محاولة “للقوطبة” على “الوطني الحر”

تجنبت مصادر “تيار المستقبل” إطلاق أي موقف من خطوة الرئيس نبيه بري، مكتفية لدى سؤالها من “اللواء” بأن كتلة “المستقبل” سوف تدرس الأسباب الموجبة التي بنى عليها بري اقتراحه القانوني، وتعلن موقفها في حينه.

ولا تستبعد المصادر ان تكون خطوة بري محاولة “للقوطبة” على التيار العوني، وضرب الحديد وهو حامي، قبل أن يتمكن “المستقبل” من إقناع حليفه بالبقاء على موعد الربيع، انطلاقاً من مقولة أن الحكومة غير جاهزة بعد لاجراء انتخابات مبكرة، ولا سيما بعد القرارات التي اتخذتها مؤخراً، سواء على صعيد تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، أو تلزيم إنتاج بطاقة الهوية البيومترية، والتسجيل الالكتروني للبنانيين المنتشرين في ديار الاغتراب.