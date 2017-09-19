شفافية الغاز والنفط في معراب

عقد إجتماع في معراب بين الأمينة العامة في حزب “القوات اللبنانية” د. شانتال سركيس ومبادرة النفط والغاز في لبنان (Lebanese Oil and Gas Initiative – LOGI)، بحضور عضو تكتل حزب “القوات اللبنانية” النائب جوزيف المعلوف، وجوليان كورسون.

تم خلال اللقاء عرض نتائج بحث قامت به المبادرة حول الشفافية في قطاع الغاز والنفط في لبنان، بحيث أثنت الخبيرة الدولية القانونية السيدة تونيي غريملي على معايير الشفافية الذي يتسم به القطاع، وأهمية مشروع القانون حول “تعزيز الشفافية في قطاع الغاز والنفط في لبنان” المقدم من عضو تكتل حزب “القوات اللبنانية” النيابية النائب جوزيف المعلوف، واقترحت توصيات من شأنها أن تساهم في ترسيخ الشفافية في هذا القطاع. كما أضاء المحامي مالك تقي، الذي قام بمراجعة البحث، على بعض التوصيات التي من شأنها أن تعزز ثقة المواطن اللبناني بهذا القطاع ومنها التأكيد على ضرورة تطبيق “الملكية الفعلية” (beneficial ownership) عبر إنشاء السجل النفطي (petroleum register) والذي يتيح لأي مواطن معرفة المالكين الحقيقين للشركات التي ستفوز بالمناقصة. كما أشارت المديرة التنفيذية للمبادرة السيدة ديانا القيسي إلى أهمية التعاون البناء والإيجابي بين مختلف الأفرقاء الداعمين للشفافية في هذا القطاع.

بدورها قامت الأمينة العامة في حزب “القوات اللبنانية” د. شانتال سركيس بالتأكيد على سياسة الحزب القائمة على ترسيخ معايير الحكم الرشيد والشفافية في مختلف الملفات التي يتعاطى بها الحزب قولاً وفعلاً، وشكرت المبادرة على جهودها، مؤكدة أهمية التعاون بين حزب “القوات اللبنانية” ومؤسسات المجتمع المدني التي تتمتع بمهنية وجدية في عملها.

كذلك أعلم النائب جوزيف المعلوف أعضاء المبادرة على أن العمل جاري من خلال مشروع القانون المقدم من قبل حزب “القوات اللبنانية” على إعطاء صلاحية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالقطاع للجوء إلى القضاء في حال تم الإشتباه بأي حالة فساد في القطاع.

وفي ختام اللقاء اتفق المجتمعون على متابعة التواصل لما فيه من مصلحة لقطاع النفط والغاز في لبنان.