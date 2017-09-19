الحريري إستقبل السفير البريطاني وأصدر مذكرة باقفال الادرات الخميس لمناسبة السنة الهجرية

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر الثلثاء في “بيت الوسط” السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر الذي قال على الأثر: “سررت بلقاء الرئيس الحريري، حيث بحثت معه كيفية تعزيز الشراكة ما بين المملكة المتحدة ولبنان. وقد هنأته شخصيا بالعملية التي نفذها الجيش اللبناني، “فجر الجرود”، كما قدمت تعازي الحارة بالجنود الذين قدموا أرواحهم أثناء هذه العملية، فضلا عن الجنود الذين اختطفوا العام 2014”.

وأضاف: “لقد اغتنمت الفرصة للتنويه بالعمل الرائع الذي قامت به الأجهزة الأمنية اللبنانية للحفاظ على أمن لبنان. فنحن نبحث الأمور الأمنية باستمرار مع نظرائنا اللبنانيين وسنستمر في القيام بذلك”.

وختم قائلا: “أخيرا، أود أن أنتهز هذه الفرصة للترحيب بالتحضيرات القائمة للانتخابات النيابية المقبلة، ولا سيما تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات. فإجراء الانتخابات النيابية سيشكل محطة هامة لإعادة تأكيد نظام لبنان الديمقراطي”.

رئيس الطائفة اللاتينية

وكان الرئيس الحريري قد استقبل النائب الرسولي رئيس الطائفة اللاتينية في لبنان المطران سيزار أسايان، في حضور النائب نبيل دو فريج.

بعد اللقاء، قال المطران أسايان: “قمنا بزيارة ودية للرئيس الحريري لكي نطلعه على شؤون كنيستنا والمهام التي نقوم بها، وقد نضع أنفسنا بتصرف الدولة اللبنانية لخدمة الوطن. فالطائفة اللاتينية تملك مؤسسات في كل لبنان، وهي تطال أعدادا هائلة من اللبنانيين من كل الطوائف، ونحن نخدم الجميع دون أي تفرقة، لبنانيين وغير لبنانيين، ولكننا بالمقابل بحاجة لأن نشعر أن الدولة تقف إلى جانبنا في عدد من الأمور من بينها موضوع سلسلة الرتب والرواتب”.

مذكرة إدارية

من جهة أخرى، أصدر الرئيس الحريري مذكرة إدارية قضت بإقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في 1 محرم 1439ه، والذي يصادف يوم الخميس الواقع فيه 21-9-2017 لمناسبة رأس السنة الهجرية”.